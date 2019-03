Morta Freeda Foreman a 42 anni: è la figlia di George, l’ex campione dei pesi massimi

Freeda Foreman, 42 anni appena, figlia del leggendario pugile americano George Foreman, è stata trovata morta nella sua casa vicino a Houston, in Texas. La notizia è stata pubblicata dal sito americano TMZ e, secondo quanto riferito, il corpo della donna è stato trovato da un familiare. Le autorità ancora attendono i risultati dell'autopsia per determinare le cause della sua morte. Si ipotizzano, comunque, cause naturali. Freeda Foreman aveva seguito le orme del padre ed era diventata una pugile professionista. Aveva combattuto nei pesi medi, anche se la carriera era stata molto più breve di quella del padre.

17:19

