Mondiali, Chirichella: «Perdere così brucia»

«Perdere così brucia un pò. Abbiamo lottato fino alla fine, credo che tra qualche giorno apprezzeremo di più questa medaglia d'argento». Queste le parole della capitana delle azzurre del volley, Cristina Chirichella, dopo la sconfitta per 3-2 contro la Serbia nella finale mondiale. «Abbiamo dimostrato la nostra forza, tanta la grinta che abbiamo messo in campo -aggiunge Chirichella- Conquistare una medaglia in un Mondiale è bellissimo. Ora, a caldo dopo questa sconfitta, faccio un pò fatica ad apprezzarla, ma per noi è comunque un risultato importante». © RIPRODUZIONE RISERVATA