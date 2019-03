Sci, ancora Shiffrin: l'americana vince lo slalom speciale di Spindleruv Mlyn. Flop per le azzurre

Sventola ancora la bandiera a stelle e strisce sulla neve e in coppa del mondo. Sempre con Mikaela Shiffrin. Che, portando a 58 i successi in carriera, continua a dominare. L'americana ha infatti vinto lo slalom speciale di Spindleruv Mlyn in 1.38.98. Seconda la svizzera Wendy Holdener in 1.39.83 e terza la slovacca Petra Vlhova in 1.41.01 Per l'Italia c'è stata l'ennesima brutta gara in questa disciplina, con Chiara Costazza 21/a in 1.43.48 ed Irene Curtoni 25/a in 1.44.32. Ultimo aggiornamento: 17:33 © RIPRODUZIONE RISERVATA