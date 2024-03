Lunedì 18 Marzo 2024, 00:10

RIETI - Un fine settimana con lo sci più che dimezzato e oggi si chiude, almeno temporaneamente. Non sembra proprio essere una stagione fortunata quella dello sci al Terminillo. Come comunicato da Asm e Comune di ieri fin dalla tarda mattinata di ieri, «oggi, 18 marzo, al Terminillo, tutti gli impianti di risalita saranno chiusi». Una decisione che era ampiamente nell’aria e che nasca anche nella speranza di salvare almeno il prossimo fine settimana dello sci.

Il bilancio. Nel fine settimana, pur con l’apertura della sola mezza pista Togo e relativo “tappeto”, destinato soprattutto a scuola sci e principianti, l’afflusso di visitatori è stato comunque discreto, come testimoniato dal parcheggio di Pian de’ Valli che intorno a mezzogiorno era sostanzialmente pieno di auto. La neve, in alcuni tratti della Togo, risultava rovinata. Disponibile anche lo sci di fondo, con quattro dei venti chilometri, tra i Cinque confini e località La Malga. Il meteo favorevole ha comunque favorito una discreta presenza.

Le prospettive. Da oggi, quindi, anche la pista Togo chiude, dopo lo stop alle Carbonaie. Al momento, la stagione dello sci è partita venerdì 8 marzo - con la Togo - è proseguita per cinque giorni nella scorsa settimana, ma adesso sembra tutto decidersi alla giornata. Ulteriori precipitazioni di neve e temperature in calo potrebbero favorire un prolungamento. Non sarà facile arrivare al fine settimana di Pasqua, il 30 e 31 marzo, ma almeno al prossimo weekend, del 23 e 24 marzo, le possibilità ci sono. Lo stop di oggi viene valutato proprio in questa ottica, quella di preservare un manto che è messo a dura prova dai primi caldi e aspettare i prossimi giorni, per riaprire la Togo e, difficilmente, le Carbonaie, in una stagione sciistica che resta tra le più difficili degli ultimi anni.