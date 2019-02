Maratona di Roma, presentata la partnership con Acea. Attesa per l’esito del bando pubblico

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Presentata oggi a Roma, nella splendida cornice del museo della Centrale di Montemartini, la partnership con Acea, che ancora una volta sarà il Title sponsor della maratona della Capitale, che si correrà il prossimo 7 aprile.Presenti oltre alla presidente di Acea Michaela Castelli, anche la Sindaca di Roma Virginia Raggi, il presidente della Fidal Alfio Giomi, l’assessore allo sport Daniele Frongia e il coordinatore della maratona Fabio Martelli. Nonostante il supporto di Acea nel sostenere l’evento sportivo più importante di Roma, i problemi da risolvere sono ancora molti.Per quanto riguarda i numeri delle iscrizioni alla prova competitiva di 43,195 chilometri, si registra un abbassamento dei runners che correranno sulle strade della città. Si parla di 8000 partecipanti, contro i circa 13000 dello scorso anno. Riguardo a questo sono intervenuti sia il coordinatore Martelli che la Sindaca, rassicurando tutti ed evidenziando come proprio in questi giorni stiano arrivando molte richieste di iscrizione sia dall’Italia che dall’estero. Fondamentale sarà l’apporto di iscritti proveniente dalle varie società sportive della Capitale, che saranno protagoniste anche all’interno di eventi collaterali alla corsa.La Sindaca ha garantito che questa edizione organizzata dal Comune e dalla Fidal, non sarà sottotono e che grazie alla designazione del vincitore del bando pubblico, presto quella di Roma, diventerà una delle corse con più iscritti a livello internazionale.Il bando pubblico che stabilirà l’organizzatore della corsa per i prossimi anni, ancora non si è concluso e allo stato attuale non si hanno risposte sulla tempistica. La Sindaca ha precisato che il Comune sta valutando ancora le quattro proposte ricevute e che i rallentamenti sono da imputarsi ai vari ricorsi che ci sono stati. Le ultime buste, quelle definite B, sono state aperte lo scorso novembre e nei prossimi giorni dovrebbero essere aperte le buste C, quelle con la proposta economica. Il vincitore del bando potrebbe essere comunicato il giorno della maratona stessa.Comune e Fidal comunque fanno presente come i risultati ottenuti fino ad oggi siano incoraggianti, considerando che la macchina organizzativa è partita solo lo scorso ottobre e che la città di Roma, grazie anche ad altri eventi sportivi, sta diventando una delle più importanti capitali sportive.