Luna Rossa, il varo per la Coppa America 2024: scafo d'argento e ali gialle, ecco come sarà

Scafo d'argento e ali gialle. Così sarà la nuova Luna Rossa, la barca che a Barcellona cercherà di portare in Italia e in Sardegna la Coppa America 2024. Con la benedizione del vescovo Giuseppe Baturi è iniziata oggi alle 13.23 la nuova avventura dello scafo AC75 che cercherà di vendicarsi della sconfitta del 2021. Come al solito, la madrina dell'inaugurazione è stata Miucca Prada, accompagnata dal patron Patrizio Bertelli. Poi la fatidica frase "Io ti battezzo Luna Rossa". Con la bottiglia di spumante che si è schiantata sulla scocca argentata della nuova barca dai colori argento, grigio e rosso con due ali gialle che la faranno "volare" sull'acqua. Uno scafo molto affusolato per affrontare meglio le onde.

Sinner-Tsitsipas 2-3, la semifinale dell'Atp di Montecarlo. Break del greco, Jannik regala un doppio fallo

Il varo

«Oggi un giorno emozionante. Non voglio esagerare, come la nascita di un bambino - ha detto Max Sirena, team manager e skipper - Ora, lo dicevamo con Bertelli, è l'ora di cambiare passo. Giornata bella e importante per il team: un sogno importante per tutti noi. Grazie anche a Cagliari.

Questa barca è eccezionale, non solo per l'estetica: ogni dettaglio è stato curato al massimo». Sul palco per l'inaugurazione anche Horacio Carabelli, ingegnere meccanico e architetto navale e Checco Bruni al timone: «Andremo in acqua il prima possibile - ha detto - ma dobbiamo rispettare tempi e test strutturali». La barca scoperta oggi, tra il suono delle centinaia di trombe a terra e in mare, non è quella definitiva: ci saranno ancora lavori da fare. Oggi ha toccato l'acqua con le wing (le ali) usate nell'ultima Coppa America. Ma saranno i test di queste settimane a dire cosa succederà e che cosa sarà modificato».

Il commento di Giovanni Soldini

«Sono sicuro che sarà una barca "bomba". E così, d'argento, è molto bella». Lo ha detto Giovanni Soldini all'Adnkronos, commentando l'AC75 italiano Luna Rossa varato oggi a Cagliari, in vista della Coppa America di Barcellona tra agosto e ottobre. Le ali sui cui volerà sono sempre le stesse dell'ultima edizione ma se le cambieranno «lo sapranno loro, io non ne ho idea. Sono contento che siano arrivati al varo, loro sono un team pazzesco e super in gamba, quindi sono pieno di fiducia». A Barcellona il vento può essere "ballerino": «Sì, può essere variabile ma sarà anche di gradiente, quindi bisogna stare attenti, perché ci può essere un po' di tutto».

Le scorse edizioni

È la decima versione "definitiva" di Luna Rossa. Nel 2019 per il varo si era scomodato perfino l'allora premier Giuseppe Conte. Quel giorno erano presenti tra gli altri anche gli olimpionici Sofia Goggia e Gregorio Paltrinieri. Era un siluro di 22,6 metri, nera col baffo rosso, capace di "volare" a 45 nodi sopra l'acqua poggiando solo sul timone e su una deriva. La madrina era stata Miuccia Prada: per infrangere la bottiglia di champagne sulla barca si era procurata un taglio alla mano. Nel 2022 sempre a Cagliari c'era stato il battesimo del prototipo, una barca in scala, più piccola rispetto alla Ac75 che sfiderà New Zealand e soci. Ancora Miuccia Prada, senza incidenti, aveva rotto la tradizionale bottiglia sulla prua dell'imbarcazione con la fatidica frase "Io ti battezzo". Accanto a lei Patrizio Bertelli (presidente del team Luna Rossa Prada Pirelli), Marco Tronchetti Provera (vicepresidente esecutivo e CEO di Pirelli), Max Sirena (team director e skipper) e Agostino Randazzo (presidente del Circolo della Vela Sicilia). Sirena l'aveva ribattezzata subito barca-palestra. Ora siamo alla versione definitiva, quella che a Barcellona dovrà cercare di vincere per portare la Coppa America in Italia.