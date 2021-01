Legge dello sport, Cozzoli: «Con il nuovo contratto si possono evitare le sanzioni Cio»

Sport e Salute introduce la terza via per evitare le sanzioni del Cio. «C'è la sbandierata scadenza del 27 gennaio e il paventato pericolo di un warning contro l'Italia sull'autonomia del Coni. La palla è al legislatore e al governo, ma ci sarebbe anche una terza via: siamo pronti per un nuovo contratto di servizio tra Sport e Salute e il Coni che prevede la gestione diretta e autonoma da parte del Coni dei dipendenti e dei presidi organizzativi oggi in avvalimento. Questa è la nostra alternativa prima del 27 gennaio, che accoglierebbe le istanze del Coni anche alla luce delle richiese del Cio, rendendo superfluo l'intervento legislativo». Lo ha annunciato

il presidente Vito Cozzoli, in audizione alle Commissioni congiunte 7/a e 11/a del Senato.



«Questa - ha aggiunto Cozzoli - è la novità del nuovo contratto. Io ho scritto tre volte a Malagò, a novembre, dicembre e l'8 gennaio, e ho invitato il Coni a riunirsi anche questa settimana per affrontare la materia nel suo complesso e la questione della pianta organica totalmente autonoma. Questa è un'alternativa, anche alla legge, da discutere insieme. Se si vuole, se c'è la volontà si può realizzare. Questa è la nostra alternativa prima del 27 gennaio, che accoglierebbe le istanze del Comitato olimpico anche alla luce delle richiese del Cio, rendendo superfluo l'intervento legislativo. Io sento il dovere di portare al Coni questa opportunità se c'è volontà».

Ultimo aggiornamento: 12:39

© RIPRODUZIONE RISERVATA