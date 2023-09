Jacobs in Diamond League: dove vederlo, orario e avversari

Marcell Jacobs torna in pista. Dopo la delusione per la mancata qualificazione alla finale dei 100 metri e l'argento con la staffetta agli scorsi Mondiali, il 2 settembre il velocista azzurro sfiderà ancora il grande rivale Fred Kerley sui 100 metri. Lo statunitense è stato eliminato in batteria a Budapest ma ha vinto l'oro in staffetta precedendo proprio l'Italia di Marcell. I due si ritroveranno in Cina, a Xiamen, nella dodicesima tappa della Diamond League: appuntamento per le 13.35 italiane. Si potrà seguire Marcell sia sulla Rai che su Sky Sport.

Insieme a Kerley poi gareggeranno anche altri tre americani: Christian Coleman (quinto agli scorsi Mondiali e strepitoso nella 4x100), Brandon Carnes e Marvin Bracy-Williams. Saranno quattro anche i giamaicani: Rohan Watson, Ackeem Blake, Yohan Blake e Kishane Thompson, con il cinese Zhenye Xie che completa il parterre.