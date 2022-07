Giro Donne 2022, dove vedere la quarta tappa in tv e streaming

Dopo le 3 tappe sarde e la Maglia Rosa sulle spalle di Elisa Balsamo il Giro Donne 2022 arriva in Emilia-Romagna. La terza tappa ha registrato su Rai2 oltre il 5% di share e più di 600.000 spettatori Dopo il giorno di pausa a seguito della “Cala Gonone (Dorgali) - Olbia” in cui ha vinto Marianne Vos (TEAM JUMBO-VISMA) e che ha confermato la Maglia Rosa sulle spalle della campionessa del mondo Elisa Balsamo (TREK SEGAFREDO), il Giro Donne 2022 riprenderà la corsa lunedì 4 luglio con la prima tappa in Emilia-Romagna, la “Cesena - Cesena”.

Giro Donne, ottimi gli ascolti in tv

Un’edizione entusiasmante dal punto di vista tecnico e del percorso e che sta appassionando anche il pubblico a casa: la tappa di ieri infatti ha registrato su Rai2 ottimi ascolti con oltre il 5% di share e più di 600.000 spettatori. La grande gara ciclistica femminile riparte domani con la “Cesena - Cesena”, che inaugura le sfide per le scalatrici e che potrebbe già rivoluzionare la classifica: dopo essere passati per i comuni di Castiglione di Ravenna e Forlimpopoli, le cicliste affrontano al km 39,1 il Gran Premio della Montagna di Categoria 3 a Bertinoro - paese natale del campione Arnaldo Pambianco - a quota 217 metri, che precede i Gran Premi della Montagna di Categoria 2 a Colle del Barbotto a quota 515 metri e di categoria 3 a Monteleone a quota 355 rispettivamente al km 74,2 e 97,5. Una gara molto impegnativa che costeggia per lunghi tratti il fiume Savio e che a sud entra nell’omonima valle appenninica.

L'arrivo della quarta tappa

L’arrivo è previsto intorno alle 15:30. Martedì 5 luglio proseguono le sfide in Emilia-Romagna con la “Carpi - Reggio Emilia”: 126,1 km dedicati alle velociste, la tappa più lunga di questa edizione che parte alle 11:00 e tocca i comuni di Campogalliano, San Martino in Rio, Correggio, Campagnola Emilia e Poviglio, con un traguardo volante al km 63.6, senza incontrare nessun pendio. Al km 80 la pianura si interrompe e inizia una salita che conduce ai primi rilievi appenninici verso Bibbiano, Montecavolo, Albinea e Fogliano, prima di entrare a Reggio Emilia e tagliare il traguardo posizionato a fianco del Parco del Popolo. La tappa corre così tra i centri medio-piccoli dell’Emilia, attraversando gli estesi terreni coltivati che danno vita alla grande tradizione enogastronomica della Regione. L’arrivo è previsto intorno alle 14:15.

Dove vedere il Giro Donne in tv e streaming

Quest'anno il Messaggero è media partner del Giro Donne 2022. La presenza è ben visibile non solo grazie alla copertura informativa dell'evento ma anche con un maglia ufficiale, quella Azzurra, assegnata al termine di ogni tappa alla migliore italiana. Il Giro Donne sarà trasmesso in tv, e in chiaro, su Rai 2 con una diretta quotidiana. Anche Eurosport 1 (anche su DAZN Italia) e Discovery+ (Live Digital Feed) trasmetteranno l'evento per i loro abbonati. Giro Donne disponibile anche in streaming su giroditaliadonne.it e sui canali social di Giro Donne gestiti dalla Pmg/Starlight