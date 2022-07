Giro Donne 2022, dove seguire la diretta in tv e streaming

La nona tappa del Giro Donne è la Regina, quella più difficile. Il Giro conclude infatti le tappe in Trentino con i 112,8 km della “San Michele all’Adige - San Lorenzo Dorsino”, penultima corsa e Tappa Regina di questa edizione prima del gran finale a Padova. La nona tappa parte così a San Michele all’Adige alle 10:55 a quota 204 metri e dopo 10 km a Mezzolombardo le atlete devono affrontare 800 metri di dislivello lungo 12 km di tracciato che culminano con il Gran Premio della Montagna di Categoria 2 a quota 1.032 metri al km 22,8. Dopo una tortuosa discesa che tocca Andalo, Molveno e San Lorenzo Dorsino, dove viene attraversato il traguardo in verso opposto rispetto all’arrivo, la gara scende sotto quota 500 metri per poi affrontare un altro GPM di Categoria 2: oltre 500 metri di dislivello racchiusi in una decina di km di percorso che arrivano fino al Passo Duron al km 62,4. Dopo una discesa che porta a Ponte Fiume Sarca, al km 76,2 è presente un traguardo volante a Vigo Rendena mentre al km 80 inizia la vera sfida: la salita verso il Gran Premio di Categoria 1 a Passo Daone al km 86,9, Cima Coppi del Giro Donne 2022 a quota 1.291 metri. La tappa prosegue ancora per 30 km tra le montagne del Trentino prima di arrivare al traguardo a San Lorenzo Dorsino. L’arrivo è previsto per le 14:15.

Dove seguire la tappa in diretta tv e streaming

IlMessaggero.it, presente con la Maglia Azzurra, seguire anche questa importante giornata. Raccontata in tv e streaming e trasmessa in diretta video. La nona tappa potrà essere seguita su Rai Sport HD dalle 12:45 alle 14:00 e successivamente su Rai2, in chiaro e gratis. Gli abbonati a Eurosport 1 (e DAZN Italia) saranno sintonizzati dalle 18:00 e quelli di Discovery+ (Live Digital Feed) dalle 12:45.