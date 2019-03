Sport e Salute, Giorgetti: «Per il nuovo vertice più o meno ci siamo. Fiducioso su Olimpiadi e Atp Finals»

Il sottosegretario con delega allo Sport, Giancarlo Giorgetti, a margine di un evento al Foro Italico ha risposto alle domande dei giornalisti sui vertici di Sport e Salute.«Come prevede la legge, quando si approverà il bilancio fra aprile e maggio ci sarà il nuovo vertice. Pochi giorni e sarete soddisfatti della vostra curiosità. Più o meno ci siamo. Scelte più complicate del previsto? No, io sono abbastanza convinto, giustamente abbiamo chiesto al ministro della Salute e a quello dell'Istruzione di dare le loro indicazioni»



«Sono fiducioso su tutto». Lo dice il sottosegretario con della allo Sport, Giancarlo Giorgetti, riferendosi alla vittoria di Milano-Cortina nella corsa ad ospitare i Giochi invernali del 2026 e anche sulla possibilità di trovare un accordo all'interno del governo per lo sblocco dei fondi. Quanto alla candidatura di Torino alle Atp Finals «sento il presidente della Fit Binaghi che è fiducioso. Se lo è lui lo sono anche io. So che c'è da sistemare la vicenda della fideiussione ma se ne sta occupando il Credito sportivo», ha aggiunto Giorgetti.

