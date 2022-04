Anagni, è morto il maestro della scultura in bronzo Egidio Ambrosetti

Grave perdita per il mondo della cultura di Anagni. E’ venuto a mancare a soli 66 anni lo scultore Egidio Ambrosetti, uno degli artisti più importanti del territorio, autore di opere in bronzo che sono state ospitate negli anni in diverse mostre importanti in Italia ed all'estero. Ambrosetti era stato uno degli allievi prediletti di un altro grandissimo artista della città dei papi, Tommaso Gismondi, lo «scultore del papa». Tra le sue opere più importanti, è senza dubbio da ricordare la statua ufficiale per la canonizzazione di S. Pio da Pietrelcina, realizzata per l'altare maggiore del santuario della Madonna delle Grazie a S. Giovanni Rotondo.

Tra gli altri, a ricordare la scomparsa del maestro Ambrosetti è stato il sindaco Daniele Natalia. Per il quale «con Ambrosetti se ne va un artista di enorme talento capace di dare un'anima umana alla materia bronzea». Natalia ha anche ricordato come il maestro, pur essendo arrivato ad una notorietà internazionale, fosse sempre rimasto «legato alla sua città, facendone quasi un marchio identitario». La notizia si è sparsa subito in città. In tanti hanno voluto porgere le condoglianze al figlio Riccardo, consigliere comunale e provinciale di Fratelli d’Italia.