Una primavera di grande sport con TIMVISION su Eurosport Player

Da aprile su TIMVISION, con una programmazione ricca di eventi, il ciclismo torna protagonista con le grandi Classiche del Nord. Si parte con il Giro delle Fiandre (7 aprile), si prosegue con il Giro dei Paesi Baschi (8/13 aprile) e la Parigi-Roubaix (14 aprile). Il trittico delle Ardenne invece comincia con l’Amstel Gold Race (21 aprile) e dopo aver scalato le durissime pendenze della Freccia Vallone (24 aprile), si chiude con la 105esima edizione della Liegi-Bastogne-Liegi (28 aprile).



Tra gli altri attesi appuntamenti, il torneo di Snooker con la China Open di Pechino (dal 1° al 7 aprile) e la 43ª edizione del World Championship (dal 20 aprile al 6 maggio); il basket, l’Olimpia Milano ospite dell’Efes Spor (4 aprile) e l’Eurolega giunge all’ultimo appuntamento della stagione regolare prima dei playoff (16 Aprile); infine i motori, con il Mondiale Superbike di Spagna (5-7 aprile) e GP d’Olanda (12-14 aprile); invece per il Mondiale di Formula E, apre il calendario europeo Roma (13 aprile), segue Parigi (27 aprile).



Con TIMVISION è possibile seguire le dirette degli eventi sportivi proposti da Eurosport 1, Eurosport 2 e i canali aggiuntivi a zero Euro il primo anno, poi 1,99 Euro/mese. La visione di tutti i contenuti di Eurosport è disponibile su TV con il TIM Box, smart TV compatibili. Lo sport di alto livello e l’intrattenimento di qualità anche in esclusiva - proposto anche grazie agli accordi siglati con importanti player del settore (tra gli altri Warner Bros., Vision Distribution) - sono al centro dell’offerta di TIMVISION per tutta la famiglia. Inoltre con le funzionalità sempre aggiornate, il TIM Box permette di vivere una esperienza di entertainment digitale sempre più coinvolgente.

© RIPRODUZIONE RISERVATA