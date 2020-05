Osaka da record: a 22 anni è la sportiva più pagata al mondo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

da record. La tennista giapponese, secondo la classifica di, è diventata la sportiva più pagata al mondo superando il record stabilito nel 2015 dalla sua ex collega Maria Sharapova . La campionessa 22enne ha guadagnato nel 2019 un totale di 37,4 milioni di dollari in montepremi e contratti di sponsorizzazione, superando di poco la rivale Serena Williams , che si è sempre piazzata sul podio negli ultimi 4 anni.Di padre haitiano e madre giapponese, Osaka ha raggiunto la prima posizione della classifica mondiale dopo aver vinto due tornei consecutivi del grande slam: glinel 2018 e glinel 2019. Attualmente si trova al numero 10 del ranking. Diventata professionista dal 2014, in coincidenza del suo sedicesimo compleanno, è stata la prima tennista giapponese a vincere un torneo dele la prima asiatica a diventare numero uno della classifica mondiale. Naomi si è anche piazzata al 29° posto della classifica dei 100 atleti più pagati al mondo, con Serena che la insegue in 33a posizione. E' la prima volta dal 2015 che due donne irrompono nella top 50.