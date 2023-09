Giulia Pedretti, l'imprenditrice nella top list di Forbes

Giulia Pedretti ha 27 anni e guida non un'azienda qualsiasi, ma da 6 milioni di fatturato. Si tratta della Arteak. Per Forbes, è tra i cento ventenni italiani più innovatori. È stata a Londra per trovare la sua strada. Ha lasciato Rodengo Saiano, cittadina del Bresciano e ha studiato alla Regent’s University. Grazie a uno stage è entrata nell'azienda di cui, dopo averla rilevata, adesso è a capo. «Quando ho fatto lo stage e c’è stata l’occasione ho proposto l’investimento. Non dirò la cifra, ma per l’acquisizione sono servite poche migliaia di euro. Era il modo per avviare un progetto mio», ha detto in un'intervista al Corriere della Sera. «Quando sono entrata in Arteak, nel 2017, c’erano tre dipendenti e la ditta era abbastanza “statica”. Adesso arriviamo sei a milioni di fatturato l’anno, i collaboratori sono circa 100».