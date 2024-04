Europei Mma, l'Italia guidata da Borgomeo conquista tre medaglie a Belgrado

Lorenzo Borgomeo, tecnico degli Azzurri di Mma, lo ha sempre detto: «In ambito dilettantistico, fuori dall'Italia, gli altri fighter sono molto più avanti di noi, anche perché, a differenza nostra, ricevono uno stipendio». Per questo, il risultato dell'Italia agli Immaf di Belgrado - settima posizione - può dirsi soddisfacente. Gli Azzurri portano a casa un Oro con Gabriele Fasola nella categoria Senior +120kg, un Argento con Matteo Talamonti nella categoria Junior 66kg e un Bronzo con Matteo Severi nella categoria Senior 120kg. Tre medaglie che si vanno aggiungere a quelle delle categorie Youth vinte la settimana scorsa: oro per Nathan Bellotti Youth B 40kg, argento per Massimiliano Mazza Youth B 52kg e Bronzo per Alice Crepaldi Youth B 57kg.



«Ci classifichiamo settimi nella classifica per nazioni con un oro, un argento e un bronzo - rimarca Borgomeo, che guida, a Roma, la Aurora Mma - Abbiamo perso alcuni match nettamente, in altri abbiamo peccato di inesperienza (soprattutto nelle categorie juniores) e in alcuni magari potevamo avere una decisione dei giudici più favorevole.

Come team dobbiamo imparare a focalizzarci meglio su come gestire questo tipo di competizioni e su come impostare strategie che paghino a livello di scoring, piuttosto che su skills generiche. Le MMA dilettantistiche e soprattutto il format a torneo hanno delle peculiarità alle quali bisogna prepararsi in modo specifico. Come sempre soddisfatto del gruppo che si è creato - dice Borgomeo, che proprio a Belgrado, nel 2001 vinse la medaglia d' argento di thai-boxe con la Wako - e mai dei risultati. lo sarei solo se arrivassimo primi come team. Ed ora concentrati in preparazione dei Campionati Mondiali che si disputeranno ad Ottobre».