Europei Juniores, è grande l’Italia dei piccoli: gli azzurri primi nella classifica per Nazioni

L’oro quotidiano arriva all’ultimo tuffo per l’Italia a Belgrado, Eurojuniores di nuoto, penultima giornata: lo conquistano i quattro ragazzi della 4x200 stile libero, e un oro di staffetta è sempre un certificato di garanzia per una disciplina.

I quattro ragazzi sono Alessando Ragaini, classe 2006, il “cucciolo” Carlos D’Ambrosio, 2007, il “veterano” Federico Mao, 2005, e Filippo Bertoni, 2006, che qualche minuto prima aveva già disputato, finendo quinto, la finale degli 800 stile libero.

Il crono azzurro è stato di 7:17.42 con frazioni di 1:48.41 (Ragaini), 1:49.22 (D’Ambrosio), 1:51.15 (Mao) e 1:48.64 (Bertoni).

L’Italia a un giorno della chiusura che avverrà domani è prima nella classifica per Nazioni (733 punti contro i 528 della Germania che è seconda) e nel medagliere, 14 medaglie, 7 d’oro, 5 d’argento e 3 di bronzo.

Non ha fatto mancare il suo contributo di ogni giorno Sara Curtis che, 55.35, gran passaggio a 26.69, ha conquistato l’argento nella gara regina, i 100 stile libero, vinta dalla lituana Plytynaike in 55.31. Per la sedicenne di Savigliano è la quarta medaglia nella manifestazione.

Domani il gran finale con i 100 stile libero maschili, per cui si sono prenotati Lorenzo Ballarati e Davide Passafaro e con le staffette miste: ancora Sara? E occhio ai 100 dorso uomini, con Christian Bacico e Daniele Del Signore.

E’ grande l’Italia dei piccoli.