Equitazione, ai Pratoni del Vivaro è tempo di mondiali

E’ di nuovo “posto dei cavalli”: un posto due volte mondiale. Ai Pratoni del Vivaro, cioè a Rocca di Papa, ai Castelli Romani, quelli della gita dove “s’annamo a divertì”, due week end di settembre (lunghi: si comincia di giovedì) dal 15 al 18 si svolgeranno i campionati del mondo del completo di equitazione e dal 22 al 25 quelli degli attacchi. Sport olimpico il primo (trascorsi d’oro in azzurro), sport non ancora tale il secondo: mai dire mai. La presentazione è stata fatta oggi nel Salone d’Onore del Coni, al Foro Italico. L’evento, che segue da vicino l’appena concluso Global Champions Tour al Circo Massimo, fa di nuovo di Roma e del suo territorio un “paradiso equino”.

I Pratoni furono inventati come tali per Roma ’60, primi e fin qui unici Giochi Olimpici estivi in Italia. Il presidente del Coni, Giovanni Malagò, ha sottolineato come “Roma sportiva viva ancora, quanto a impiantistica, della legacy di quelle Olimpiadi”. I Pratoni sono stati recuperati allo sport e ai cittadini: sono in un parco pubblico, erano un po’ lasciati andare, ma una recente convenzione tra Fise (Federazione sport equestri), Regione Lazio e comune di Rocca di Papa (con “benedizione” di Roma città metropolitana) li sta facendo rivivere.

Per il momento per questi mondiali di un sport che, parola del presidente Fise Marco di Paola, è sempre più “compatibile, sostenibile e inclusivo” (l’importanza dell’ippoterapia va sottolineata); il presidente della Regione, Nicola Zingaretti, ha rimarcato la voglia di recupero del territorio che si sta perseguendo, anche in ambito sportivo. Ai Castelli, ad esempio, si sta rimettendo in vita l’impianto remiero di Castel Gandolfo (Roma ’60, naturalmente…), ma anche la viabilità è stata ripristinata e l’ambiente tutelato (nuovi alberi sono stati impiantati); la sindaca di Rocca di Papa, Veronica Cimino, ha ricordato l’impegno nel valorizzare non solo i Pratoni (luogo di una straordinaria scoperta archeologica negli Anni Settanta, la Tomba della Principessa) ma l’intera zona con manifestazioni chiamate “Fuorimondiali” che si svolgeranno a Rocca di Papa e che faranno conoscere la ricchezza turistica, enogastronomica ed economica dei Castelli.

L’assessore capitolino Onorato ha parlato del traino dei grandi eventi e di Roma di nuovo in pole position in Italia, e concordava la consigliera con deleghe a innovazione etc etc Alessia Pieretti, campionessa di pentathlon: “Valorizzare le peculiarità del territorio”. Che sono tante. Malagò ha anche parlato di possibilità future dei Pratoni come location di altri sport: “Penso al triathlon, al ciclismo, all’atletica”. Gli appuntamenti clou sono per sabato 17, la prova di campagna del completo, e sabato 24, la maratona delle carrozze. Willberry è il pony di peluche mascotte dell’evento.