I Pratoni del Vivaro ospitano il FEI World Equestrian Championship: la storia del grande centro sportivo in un video

Il Centro Sportivo Federale Pratoni del Vivaro, che si trova a Rocca di Papa, nei pressi di Roma, sarà teatro dei FEI World Equestrian Championship 2022.

Nel 1960 ospitò le Olimpiadi che si svolsero a Roma, proprio per le gare del completo di equitazione. Da quel momento è divenuto uno dei centri sportivi più noti, anche grazie alla sua lunga storia: “Si tratta di uno dei pochi centri olimpici che ancora funziona per lo scopo per cui e nato, e dal 1960 è uno dei centri di riferimento per l’equitazione” - ha affermato Giuseppe Della Chiesa, Event Director FEI World Championships 2022.



La storia del Centro Federale però ha anche attraversato momenti difficili “Nel 2012 la struttura è stata saccheggiata” - ha raccontato Marco Di Paola, Presidente della FISE - “Nonostante tutto, abbiamo comunque avuto l’occasione non solo di riqualificarla, ma anche di organizzare un evento di grande importanza come i mondiali di equitazione”.

La grandezza dei FEI World Equestrian Championship 2022 sarà di fondamentale importanza per portare l’attenzione del pubblico agli sport equestri e ovviamente al territorio.

Si tratta di un impegno che guarda al futuro, ma che permette di rivivere le grandi emozioni del passato: “Era uno dei luoghi preferiti da mio padre che ha gareggiato alle Olimpiadi di Roma nel 1960, sono davvero molto contenta di essere qui” - ha affermato Ingrid Klimke, Amazzone tedesca, Oro a Pechino 2008 e Londra 2012 e Argento a Rio 2016.