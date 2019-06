Immensa Di Francisca, è campionessa d'Europa. Italia quattro volte sul podio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Immensa. Aggettivo che da oggi è un po' sinonimo di. La campionessa azzurra del fioretto, 36 anni e una vita da mammatleta, vince a Dusseldorf il suo quinto titolo europeo all'interno di una giornata da incorniciare che ha visto l'mettere al collo del propri atleti altre tre medaglie: il bronzo disempre nel fioretto femminile e, nella spada maschile, l'argento die l'altro bronzo diIncredibile Elisa, che insegue i Giochi die il gran finale di una carriera pazzesca, e nel frattempo – da Olimpiade a Olimpiade – esorcizza la russache al'aveva battuta nella finale per l'oro. Un capolavoro quello della Di Francisca che, prima del 15-8 con cui ha regolato la russa, aveva battuto in semifinale anche la vicecampionessa del mondo, la francese(mentre la Volpi si era arresa 15-11 alla Deriglazova). Esce agli ottavi di finalee il ko è destinato a gettare nuova benzina sul fuoco dello scontro tra la federazione e la fiorettista azzurra che in questi mesi ha lavorato con la doppia arma, inseguendo il sogno di qualificarsi per i Giochi giapponesi anche nella sciabola.Poco prima gli azzurri avevano masticato amaro per la sconfitta nell'ultimo assalto dicontro l'israeliano, che vince il titolo rifilando un 15-9 allo spadista di Foligno copo il 15-12 con cui aveva battuto in semifinale. Che, comunque, bissa la medaglia vinta ieri dal fratello Daniele, argento nel fioretto.