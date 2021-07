Diretta finale fioretto femminile (11.25): l'Italia si gioca il bronzo contro gli Stati Uniti

Giovedì 29 Luglio 2021, 10:56 - Ultimo aggiornamento: 11:07

Non finisce il periodo nero del fioretto femminile. Dopo la delusione nelle gare individuali in cui né Alice Volpi, né Arianna Errigo, le due candidate al titolo, sono riuscite ad arrivare al podio (e non succedeva dalle Olimpiadi di Seul del 1988), anche nella prova a squadra, il quartetto composto da Volpi, Errigo, Martina Bacosi ed Erica Cipressa, lei come riserva, si è arreso in semifinale alla Francia per 45-43 a Tokyo 2020. Le azzurre, in vantaggio per quasi tutta la gara, si sono fatte raggiungere sullo scadere e hanno conquistato solo la finale per il bronzo, che andrà in scena alle 11.25.