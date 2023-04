Pallavolo, Elena Pietrini lascia l'Italia e vola in Russia. La giocatrice di Scandicci firma per la Dinamo Kazan

Clamoroso colpo di mercato: la forte pallavolista Elena Pietrini vola in Russia. La schiacciatrice della Nazionale italiana, di proprietà della Savino del Bene Scandicci, ha infatti firmato per la prossima stagione con la Dinamo Ak Bars Kazan, dove ad attenderla ci sarà coach Zoran Terzic, attualmente al Fenerbahce. A dare l’ufficialità oggi è l’agenzia di management sportivo “Gold Sport”, tramite i proprio canali social. Elena Pietrini, imolese classe 2000, lascerà Scandicci in prestito per un anno (o forse due) per giocare nel campionato russo. Una scelta delicata ed importante, per l’azzurra, nella stagione 2023-24 che culminerà con i Giochi Olimpici di Parigi 2024.