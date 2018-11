Dp Tour World Championship, Molinari parte bene: con 68 colpi è 5/o in classifica

Buon avvio per Francesco Molinari nel Dp Tour World Championship, ultimo evento 2018 delle Rolex Series in cui l'azzurro, oltre al titolo, si gioca la possibilità di diventare il miglior giocatore 2018 sull'European Tour. A Dubai, al termine del primo round, l'azzurro con 68 colpi (-4) è al 5/o posto della classifica a due colpi dal britannico Jordan Smith e dallo spagnolo Adrian Otaegui (al comando con 66, -5). Sei birdie e due bogey per il piemontese, che ha una sola lunghezza di vantaggio su Tommy Fleetwood (decimo con 69, -3), campione della money list 2017 e unico avversario in grado d'impensierirlo nella corsa alla Race to Dubai (l'ordine di merito del circuito continentale). Dopo un inizio show, Molinari con due errori alle buche 15 e 18 macchia una performance fino a quel momento impeccabile. Con Fleetwood che reagisce e con un birdie alla 18 (il 3/o di giornata) si riporta sotto. Testa a testa tra il torinese e il britannico, che per conquistare l'Harry Vardon Trophy per il secondo anno consecutivo deve vincere e sperare che Molinari finisca oltre la quinta posizione. Sul green del Jumeirah Golf Estates sono in terza posizione Jon Rahm (campione in carica del Dp World Tour Championship) e Danny Willett (67, -5). A Dubai prova di maturità per Andrea Pavan, decimo (69, -3) al fianco non solo di Fleetwood ma anche di altri big del calibro di Patrick Reed, Rory McIlroy e Alex Noren.

