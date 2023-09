Derby di trotto, show di Expo Wise As nelle batterie: ora è lui il favorito

Expo Wise As, di ritorno dalla Svezia, ha prenotato il Derby: il tre anni trottatore, del Team Gocciadoro e con in sulky proprio Alessandro Gocciadoro, ha vinto oggi nel miglior tempo (1:14.1, ultimi 600 metri da 10.77) la prima delle tre batterie che qualificavano per il Nastro Aazzurro dell’8 ottobre. Ha preceduto Encierro ed Emerald Grif che sono gli altri due promossi da questa gara.

Dalla seconda batteria, sulla pista delle Capannelle, sono emersi Executive Ek, ancora Gocciadoro Team, in sulky Gabriele Gerolmini, che ha resistito all’incunearsi finale di Eminem Font lungo lo steccato e ad Etereo Jet.

La terza qualificazione era da vincitore per Ebando d’Arc, guidato e di proprietà del francese Abrivard; era secondo e dunque con il passi per il Derby Elton Gar, che nelle sgambature s’era preso qualche libertà d’andatura, e terzo promosso era Elhert Par; turno superato con il miglior tempo dei quarti cassificati anche per Espresso Italia.

Le batterie di qualificazione alle Oaks registravano, come vincitrici, Ete Jet, in sulky il gentleman driver Simioli, Eleonor di Poggio, guidata da Giampaolo Minnucci, l’uomo di Varenne, ed Elettra d’Esi, alle cui redini era Edoardo Baldi, storico e glorioso cognome del trotto, suo nonno era il celebre guidatore di Crevalcore e The Last Hurrah, Vivaldo, detto Decione perché da ragazzino chiedeva 10 centesimi di mancia al nonno per accudire un qualche cavallo.

Una giornata da dimenticare per la Scuderia Dream Catcher, quella dell’asso Nba Nikola Jokic: i suoi due attesi trottatori, Enzo Jet fra i maschi e Emily Pan, hanno preferito il galoppo…