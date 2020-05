Coronavirus, Malagò: «Ripartenza? Speriamo presto di coinvolgere tutti

«La ripartenza? Siamo in buona compagnia con gli altri settori del Paese, oggi una buona parte degli sport si è rimessa in moto e speriamo il prima possibile di coinvolgere tutti». Lo dice il presidente del Coni Giovanni Malagò, commentando l'avvio della fase 2 per lo sport e il ritorno agli allenamenti per gli atleti di alto livello. Tra questi, anche l'olimpionica del nuoto Federica Pellegrini: «Federica - ha detto Malagò al Tg Sport di Rai 2 - è il simbolo di quello degli atleti di vertice del nostro Paese. Sul nuoto tutti gli atleti di vertice hanno ricominciato, soprattutto a carattere individuale. Federica è in compagnia di qualche migliaio di atleti che si sono rimessi in moto. Non ci sono state discriminazioni per nessuno». Ultimo aggiornamento: 19:41 © RIPRODUZIONE RISERVATA