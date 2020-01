Coronavirus, rinviati i Mondiali indoor di atletica leggera a Nanchino. «Troppi pericoli»

È isteria per il coronavirus. Il misterioso virus cinese ferma anche i Mondiali indoor di atletica leggera, che erano in programma a Nanchino - capoluogo della provincia di Jiangsu, nella Cina Orientale - nel marzo prossimo. World Athletic, la federazione internazionale di atletica leggera, ha reso noto di aver deciso insieme con gli organizzatori cinesi di rinviare di un anno, a marzo 2021, l'evento che si doveva tenere nella citta cinese dal 13 al 15 marzo prossimi. «Sappiamo che la Cina sta facendo tutto il possibile per contenere il nuovo coronavirus - dichiara in una nota - ma è necessario fornire agli atleti, alle federazioni e ai partner indicazioni chiare in una situazione complessa e in rapida evoluzione».

World Athletics to postpone World Athletics Indoor Championships Nanjing 2020 to March 2021. 📰: https://t.co/0ihe7yGj4m pic.twitter.com/IjqrCR6bSY — World Athletics (@WorldAthletics) January 29, 2020

