Tour de France, presentata la nuova maglia gialla: sarà di tre tipi

La Maglia Gialla del leader della classifica generale del Tour de France avrà tre modelli emblematici. Ispirate dagli archivi del marchio e dalla storia della famosa gara, il loro design in stile Mondrian esalterà il colore distintivo della maglia.Per questo 46° anno a fianco della “Grande Boucle”, Le Coq Sportif ha messo il proprio know-how al servizio della performance realizzando tre maglie che soddisfano le richieste tecniche dei corridori. I materiali specifici scelti, come elastan, poliuretano e silicone consentono di regolare efficacemente la temperatura corporea in base alle condizioni climatiche. Le cuciture piatte e il pannello in mesh ultra traspirante sul retro, ottimizzano la circolazione dell’aria e offrono al leader una vera seconda pelle, aerodinamica e confortevole.Per la Grand Departure da Nizza la maglia rappresenta la famosa Piazza Masséna. Fin dalla sua costruzione nel 1830, ispirata a Piazza Vittorio Veneto a Torino, la Masséna è profondamente iscritta nel patrimonio di Nizza. Situato nella parte centrale della città, questo “tesoro architettonico” è onorato dal fornitore grazie alla tecnica della sublimazione.Ogni anno il Tour de France attraversa la campagna, le montagne e le città della Francia per incontrare la sua storia, il suo patrimonio e il suo pubblico. Tappe che sfidano i più grandi ciclisti internazionali, in numero sempre maggiore alla ricerca del titolo e la seconda Maglia Gialla riflette questi percorsi atipici e leggendari.Dal primo all’ultimo giorno, la suspense è grandissima. Dopo aver attraversato cinque catene montuose, unito due isole e completato la peculiare prova a tempo giudicata a La Planche-des-Belles-Filles, verrà designato il portatore finale della Maglia Gialla. Chiunque vinca vestirà una copia simbolica che rappresenta l’Arco di Trionfo, monumento storico e mitico che accoglie l’arrivo della famosa gara dal 1975.