Ultimo giro da antologia: Molinari trionfa all'Arnold Palmer

STRAORDINARIO FRANCESCO MOLINARI 🇮🇹🇮🇹🇮🇹



Una vittoria stupenda all'Arnold Palmer Invitational, è la terza negli ultimi 12 tornei del PGA Tour: orgoglio italiano 😍👏⛳️ #PGA2019 #ArnoldClassic2019 pic.twitter.com/cZMdAmIu9c — Eurosport IT (@Eurosport_IT) 10 marzo 2019

Il 2019 diparte subito con il botto. Il golfista torinese si è aggiudicato l’sul percorso del Bay Hill Club & Lodge (par 72) di Orlando in Florida. Chicco succede così ache aveva trionfato un anno fa. Il piemontese si è reso protagonista di una grande rimonta nella giornata finale, grazie ad un giro in 64 colpi frutto di otto birdie e nessun bogey. In questo modo “Chicco” ha recuperato ben 16 posizioni rispetto alla terza giornata, chiudendo con un totale di -12: l’azzurro ha preceduto l’inglese, secondo a -10 e leader dopo le prime 54 buche, mentre a -9 hanno chiuso quattro giocatori tra cui quelche a settembre è stato grandissimo protagonista inproprio in coppia con Molinari. Con l’inglese terzo posto anche per il coreano, lo spagnoloe l’altro britannico«Sono orgoglioso, mai avrei pensato di scendere in campo e fare un giro come questo», ha detto a caldo il golfista azzurro. Un torneo da incorniciare per Chicco che nel giro di apertura era stato protagonista anche di un clamoroso hole in one alla buca 7 (par 3, yards 203, ferro 4), il suo secondo nel circuito.Si tratta del terzo successo in carriera sulper Molinari, arrivati tutti nell’ultimo anno: nel 2018 infatti Franesco ha vinto Quicken Loans National e soprattutto Open Championship, primo major nella storia con un vincitore italiano.