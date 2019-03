Sci, Shiffrin in testa nella prima manche dello slalom speciale di Spindleruv Mlyn. Solo decima Chiara Costazza

Prima manche dello slalom speciale di coppa del mondo. La più forte ancora davanti, le azzurre lontane dal podio. La statunitense Mikaela Shiffrin in 49,33 è al comando a Spindleruv Mlyn. Dietro di lei, in una gara sotto una fitta nevicata dopo la pioggia delle ultime ore e con un fondo decisamente rovinato , ci sono la svizzera Wendy Holdener in 49.70 e la svedese Frida Hansdotter in 50.61. Miglior azzurra dopo la prova delle prime trenta atlete al via è la trentina Chiara Costazza al momento 10/a in 51.71. Chiudono decisamente più indietro Irene Curtoni in 53.08 e Lara Dalla Mea, vittima di un erroraccio, in 55.18. © RIPRODUZIONE RISERVATA