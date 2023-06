Atletica, Europei a squadre: torna Gianmarco Tamberi. Il campione olimpico sarà in gara nel salto in alto

Annuncio a sorpresa. Gimbo Tamberi torna in gara e lo farà agli Europei a squadre di Chorzow, in programma da venerdì 23 a domenica 25 giugno. Il campione olimpico in carica del salto in alto sta decollando verso la Polonia, dove farà il suo esordio in questo 2023.

«Una grande emozione rientrare subito in maglia azzurra, mi dà la carica giusta per iniziare come si deve - ha commentato Gimbo al canale federale -.

Debuttare in una gara di questo tipo è una scommessa, per il particolare regolamento dell’evento che prevede l’eliminazione al quarto errore complessivo. Quando ho ricevuto la chiamata nei giorni scorsi, mi sono preso un po’ di tempo per decidere ed ero stato iscritto come riserva. Ma l’allenamento di tecnica svolto ieri è andato discretamente bene e quindi ho detto alla Federazione che ero disponibile». Dunque, domenica alle 15.30 Tamberi sarà in pedana al posto di Stefano Sottile.

Lunga attesa

È dal 7 settembre 2022, quando a Zurigo ottenne nell’alto il secondo successo di fila in Diamond League nonché il primato stagionale di 2,34 metri dopo aver vinto l’oro agli Europei di Monaco - che Tamberi non scende in campo gara. Nel frattempo, ha anche deciso di cambiare allenatore: non più papà Marco, bensì Giulio Ciotti come coach e Michele Palloni nel ruolo di preparatore atletico.

Retweet to vote for @gianmarcotamber! 🇮🇹



🥇 Olympic high jump champion

🥈 European indoor silver medallist

🏆 Diamond League champion

📊 Joint world leader at 2.37m



Voting closes at midnight on 3 October.#GoldenTracks pic.twitter.com/5AVvX7Cks6 — European Athletics (@EuroAthletics) September 28, 2021

«È stato un anno di tanti cambiamenti, perciò abbiamo voluto isolarci per trovare equilibrio con il team e ci siamo fatti attendere. Con Giulio e Michele siamo riusciti a instaurare un bellissimo rapporto, lavorando insieme con tanto entusiasmo, e per me è una boccata di ossigeno enorme. A 31 anni ho motivazioni come un ragazzino, con la voglia di spaccare tutto e di fare ancora tanto».