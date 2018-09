Temptation Island Vip, Simona Ventura e il falò di Stefano Bettarini: «I miei occhi non mentivano»

“Come ho fatto? Sa che me lo sono chiesto anch’io?”, Simona Ventura nella scorsa puntata di “Temptation Island vip” ha assistito al confronto (duro) fra suo ex, Stefano Bettarini e l’attuale (e giovane) fidanzata Nicoletta Larini.

LEGGI ANCHE Temptation Island Vip, le facce di Simona Ventura durante la lite tra Bettarini e la fidanzata: il web impazzisce

LEGGI ANCHE Temptation Island Vip, Nicoletta e Bettarini escono insieme dal programma: «E' l'amore della mia vita»

Il falò di confronto per Simona è stata una prova dura: “Mi sono resa conto di aver fatto un grande esercizio mentale e psicologico – ha spiegato a “Spy” - I miei occhi non mentivano. C’era pura verità, c’era tanta verità. A volte mi sono resa conto di aver comunicato senza parlare. A volte, come nel caso di Stefano e Nicoletta, ho fatto parlare il mio stomaco senza gerarchie, senza rancori, come una donna, amica, compagna di viaggio, dimenticandomi di tutto il resto. La sera dopo ogni falò sentivo un dolore, il dolore dell’amore, della delusione, un peso sulle mie spalle. “Temptation” per me è ben più di una trasmissione. È un vero e proprio viaggio al centro del cuore che colpisce tutti i suoi protagonisti, nessuno escluso”.

Della sua ritrovata armonia col suo ex ne giovano anche i figli: “I nostri figli, Niccolò e Giacomo hanno vissuto le burrasche tra me e Stefano. Hanno vissuto il buio. In onda invece è andata la “luce”, quella che abbiamo ritrovato grazie a un dialogo sereno, parola che torna spesso nella mia vita in questo periodo, e loro sono i primi fan di questo momento di pace”.



Ultimo aggiornamento: 17:27

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Intanto “Temptation” dà soddisfazioni di audience (“Questa non è la mia vittoria, ma di una squadra e un gruppo vincenti, un gruppo incredibile che merita questo successo. Le vittorie nascono dallo spogliatoio. Sono molto felice in primis per Maria De Filippi, che ha sempre creduto nel progetto”) e nelle prossime puntate non mancheranno delle sorprese: “Saranno fuochi d’artificio: credetemi, succederà quello che nessuno si aspetta e, se ve lo dico io, potete fidarvi. Sarà veramente una tentazione d’amore per tutti. Lieto fine? Scusate, devo andare. Non sento, non sento”.