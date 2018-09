Temptation Island Vip, tutte le facce di Simona Ventura durante la lite tra Bettarini e la fidanzata

Altro che Beautiful, gli appassionati di telenovele ieri sera erano tutti sintonizzati su Temptation Island vip. Le avventure sentimentali (a tratti comiche, vogliamo dirlo?) di coppie di personaggi famosi - almeno così dicono - che si lasciano tentare da seduttori per mettere alla prova il loro amore.

E in questi triangoli amorosi ce n'è uno che ha soddisfatto più di tutti il pubblico appassionato di gossip: quello tra Stefano Bettarini, la sua baby fidanzata Nicoletta Larini, figlia di un ex pilota campione di Formula 1 (22 anni meno di lui) e la conduttrice Simona Ventura, nonché ex moglie del bel Betta, con cui la Ventura ha avuto negli anni passati rapporti molto burrascosi.



Tutte le facce di Simona Ventura durante il falò tra Bettarini e la fidanzata #TemptationIslandVip pic.twitter.com/rmRRRYm5hP — Non è Grindr (@NonEGrindr) 25 settembre 2018

La coppia (che ieri sera poi è uscita insieme dichiarandosi amore per la vita) ha avuto dei momenti di crisi. E indovinate a chi è toccato il compito di far da paciere? Ma proprio alla Simona nazionale che con vera classe, dobbiamo ammetterlo, ha risolto la situazione. La fidanzata di Bettarini si lamentava perché il suo fidanzato guardava le altre e la Ventura con molto aplomb: «La Simona fuori da qui potrebbe dirti molte cose, ma tu devi lottare per il tuo rapporto. L'amore non vuole orgoglio».

E ancora: «E' paradossale che sia proprio io qui a dirti certe cose», commentava Simona. E quando Nicoletta piangendo le diceva: «Ma l'hai visto come si comporta? Lo prenderei a botte», Simona rispondeva: «Ti capisco...».

Stefano Bettarini: io ho avuto delle donne con le palle, con i contro cogl****!!!!

Intanto Simona Ventura: #TemptationIslandvip pic.twitter.com/Ar2Iz0N4as — Moime (@Moime22) 25 settembre 2018

Ma il momento epico è arrivato al falò di confronto tra i due: liti, rimproveri, pianti. Super Simo ha cercato di essere discreta e professionale ma le sue espressioni non sono sfuggite ai telespettatori. Tanto che sono già diventate protagoniste di iconici meme sui social network. E quando Nicoletta ha detto a Stefano: «Guarda come fai con le altre donne, hai 46 anni sembri un cretino», la regia ha staccato sul sorrisetto beffardo di Simona. Vendetta tremenda vendetta.

Simona Ventura consola la fidanzata di Bettarini 25.09.2018 IO C’ERO #TemptationIslandVIP pic.twitter.com/II12bBagxW — daniela 💫 (@nielada_) 25 settembre 2018

