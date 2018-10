Sarà Robin Wright nel ruolo di Claire Underwood il Presidente Usa in “House of Cards”

Sarà Robin Wright nel ruolo di Claire Underwood il Presidente degli Stati Uniti in “House of Cards”. Dopo il licenziamento ufficiale di Kevin Spacey (che interpretava Frank Underwood) a causa dello scandalo sessuale che lo ha travolto, la produzione aveva subito preso le distanze dall'attore. «Ora è il mio turno» assicurava Claire Underwood nell'ultima scena della quinta stagione della serie. Più agguerrita e spietata che mai, sarà proprio lei, prima donna a guidare gli Stati Uniti d'America, la protagonista indiscussa della sesta e ultima stagione di

che debutterà negli Usa il 2 novembre (arriva anche in Italia in prima tv su Sky Atlantic alle 21.15). E per chi ama il binge watching, tutti gli episodi saranno subito disponibili on demand.



L'ultimo capitolo del political thriller sarà quasi totalmente incentrato sulle vicende di Claire. Nei due teaser rilasciati con grande anticipo vediamo l'attrice dire: «Quando mi seppelliranno, non sarà nel mio cortile. E quando dovranno porgere le loro condoglianze, ci sarà la coda». Proprio la decisione di concentrare tutta l'attenzione sul personaggio di Claire mette bene in chiaro che è arrivato il momento di dimenticare il passato. «I miei primi 100 giorni - dice in un altro trailer - in qualità di Presidente sono stati complicati». Questa volta le lacrime ci sono, ma sembrano a uso e consumo degli elettori, più che una commozione sincera rispetto alla morte del marito. «Ho perso mio marito. Stavamo per celebrare 30 anni insieme» aggiunge nel video per poi chiudere definitivamente con il passato: «Qualsiasi cosa Francis vi abbia detto negli scorsi cinque anni, non credete a una parola» e colorare il tutto con «il regno dell'uomo bianco di mezz'età è concluso». L'ultima stagione sarà più breve delle precedenti composta solo da 8 episodi, anziché 13.

