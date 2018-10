Karina Cascella e Rosa Perrotta, lite furiosa sui ritocchi estetici a Domenica Live

Dibattito dai toni decisamente caldi tra Karina Cascella e Rosa Perrotta, a Domenica Live. Tema, i “ritocchi” estetici.

Karina Cascella attacca Rosa Perrotta: «Hai cambiato i connotati!». Immediata e dura la replica di Rosa Perrotta, che considera l'affermazione una grave offesa. «Perché ti offendi? - insiste Karin Cascella - Dire la verità non è un’offesa. Non sto dicendo che sei una brutta persona. Si vede che hai fatto dei ritocchi, non puoi dire che è madre natura

Il battibecco si fa sempre più acceso. «Io madre natura? - risponde Perrotta - Mai detto! Non puoi fare post e storie su di me, c’è il rispetto della privacy. Non sono tenuta a dire a te alcune cose della mia vita».

A chiudere la discussione pensa Renato Balestra, in video collegamento: «Rifatta o meno non mi interessa - dice, riferendosi alla Perrotta - questa ragazza assomiglia a Monica Bellucci da giovane, è bellissima».

