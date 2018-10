Myrta Merlino contro il netturbino dell'Ama: sfogo in tv a L'aria che tira

Il netturbino è la voce di milioni di italiani che non hanno l'occasione di mandarla a quel paese. Da parte mia solidarietà e stima a questo signore. — Mauro Biscottini (@MauroBiscottini) 12 ottobre 2018

Ultimo aggiornamento: 19:18

subissata si improperi super aver denunciato di esser rimasta bloccata 30 minuti dietro a un camiocino dell'perché ilstava prendendo un caffè al bar di fronte. La giornalista di La7, conduttrice de L'aria che tira, ha raccontato la vicenda durante la trasmissione, mostrando anche vari tweet scritti contro di lei.LEGGI ANCHE«Roma, Venerdì di lavoro. Un netturbino blocca la strada per mezz’ora. Motivo? Caffè al Bar. Stizzito, mi manda anche a quel paese! Dal centralino del #ComunediRoma zero risposte. @virginiaraggi conosce questa triste realtà? È normale tutto questo?», "cinguetta" Myrta Merlino alle 17,20 del 12 ottobre. Apriti cielo: il tweet colleziona oltre 500 commenti, gran parte dei quali caratterizzati da toni durissimi nei confronti della conduttrice. I più non tollerano che chiami in causa la sindaca di Roma Virginia Raggi.«Non ho mai dato la colpa alla Raggi - si è difesa la Merlino a l'Aria che tira - ho solo chiesto "ma la Raggi queste cose le sa?". Anche perché - ha poi sottolineato - a Roma succede questo...». E ha mostrato foto da pressoché ogni quartiere della Capitale, raffiguranti cassonetti traboccanti e strade invase dall'immondizia».