Ludovica Frasca torna al lavoro dopo il ricovero: ecco cosa le è successo

Ludovica Frasca è già tornata a lavorare a pieno regime dopo essere stata ricoverata per qualche giorno al Policlinico di San Donato Milanese. Ecco cosa è successo alla modella ed ex velina di Striscia la Notizia.

Il primo post su Instagram, con la foto di una flebo, nello scorso weekend aveva preoccupato non poco i follower. Successivamente, Ludovica Frasca ha spiegato di essere stata ricoverata per un problema allo stomaco, ma di essere in buone mani: «I medici e gli infermieri si stanno prendendo cura di me, grazie ai miei cari e ai follower per essersi preoccupati per me».



Il ricovero è durato solo pochi giorni e alla fine Ludovica Frasca è stata dimessa. Poche ore prima di lasciare l'ospedale aveva rassicurato ancora i follower su Instagram: «Sto meglio, anche se un po' debilitata... Grazie per tutto l'amore che sto ricevendo da voi...».



L'ex velina, ed ex fidanzata di Luca Bizzarri, ha poi ironizzato così: «Fuori non ha fatto altro che piovere, ho scelto i giorni migliori per stare male. Grazie alle cure dei medici, sono riuscita anche a dormire e riposare bene». Una volta dimessa, Ludovica Frasca si è completamente ristabilita ed ha subito ricominciato a lavorare.



