Lorena Bianchetti è incinta, la sua commozione in tv: «Non ci speravo più»

Ultimo aggiornamento: 13:31

racconta per la prima volta della suain tv, ospite su Rai1 di Eleonora Daniele a Storie Italiane. «Mi hanno scritto tantissime donne che sono alla ricerca di un figlio - ha raccontato a conduttrice - voglio dirgli di non mollare perché la speranza è l'ultima a morire. Sono felice di poter dire che io proprio non ci credevo più, non me lo aspettavo più, e poi la vita a volte regala doni quando meno ce l'aspettiamo».Lorena, in attesa di una, dice: «Dobbiamo smetterla di sentirci padroni della nostra esistenza, di fare progetti, di soffrire: dobbiamo lasciarci andare alla vita». La conduttrice di A Sua Immagine aggiunge: «La ginecologa mi diceva devi spostare la testa, non devi concentrarti o premere troppo l'attenzione su questa gravidanza». Poi, grazie ad un progetto editoriale, «ho spostato la mia attenzione ed è arrivata». E sul nome della piccola nascitura, la Bianchetti spiega: «Ancora non lo abbiamo trovato, però confido nella provvidenza, come è successo a mia mamma con me».Nel corso della trasmissione non sono mancati momenti di intensa commozione, quando sullo schermo è apparsa a sorpresa una bellissima lettera dedicatale dal marito Bernardo. «Appena la ginecologa ha detto è femmina, a Bernardo è preso un colpo. Adesso è felicissimo, ha gli occhi a cuore, ci parla in continuazione e io sono molto felice di questa complicità che si sta creando. La fortuna e la bellezza di una donna quando attende è che per la prima volta, per un'unica volta nella vita, nello stesso corpo ci sono due anime. È un privilegio speciale che spero di portare in modo degno e giusto dentro di me».Lorena ha poi ricordato il padre, scomparso alcuni anni fa: «Sono felice che il mio papà mi abbia accompagnato all'altare. Adesso riesco a parlarne, ma inizialmente è stato uno strappo così forte che non riuscivo a parlarne. C'è un dolore che è vivo sempre, con cui si impara a convivere, e che allo stesso tempo diventa dialogo con un altro linguaggio, che è proprio quello del cuore. Un po' quello che sento oggi con la mia bambina: c'è un filo diretto».