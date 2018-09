Kate Moss, ritratto di un'icona: su Sky Arte la modella androgina

Con il suo fisico androgino e la sua bellezza pallida e fragile, Kate Moss è diventata un’icona capace di ispirare intere generazioni di donne, modelle, stilisti ma anche musicisti, artisti e fotografi.



«Ha poco seno, le gambe storte e i denti irregolari» - racconta l'esperta moda e autrice di Kate Moss Style Angela Buttolph nel documentario - eppure dall'alto del suo metro e 72 Kate Moss si è alzata a livello delle più grandi top model, facendosi largo tra le Naomi Campbell e le Claudia Schiffer e spodestando di fatto le mannequin più glamour degli anni Ottanta. Ma quale strategia si cela dietro questo successo? A questa domanda cerca di rispondere il documentario diretto dalla regista e giornalista "Nicola Graef Kate Moss - Nascita di un'icona" in onda in prima visione assoluta e in esclusiva su Sky Arte (canale 106, 120 e 400 di Sky) domani alle 21.15.