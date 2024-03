Kate Moss, chi è la sosia Denise Ohnona: la modella che hanno scambiato per lei alle sfilate di Parigi

La somiglianza è davvero impressionante: stessi occhi da gatta, stessi capelli biondi spettinati, stesso corpo esile. Così, quando si è presentata in passerella con quella falcata sicura, al primo sguardo, tutti i presenti alla sfilata Marine Serre a Parigi hanno pensato: quella è Kate Moss? E invece no: si chiama Denise Ohnona ed è la sosia ‘professionista’ della top britannica. Il brand stesso ha voluto giocare sulla somiglianza instillando il dubbio in chi guardava: è Kate Moss o no?