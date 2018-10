GfVip 2018, Lisa Fusco contro Enrico Silvestrin: «È omofobo». La replica: «No, ho solo sbagliato parole». E Signorini lo difende

Ultimo aggiornamento: 2 Ottobre, 00:24

la soubrettina nota per la rovinosa spaccata in diretta tv è una delle concorrenti del. La Fusco durante le nomination ha lanciato un'accusa pesante contro: «Lo nomino perchè è omofobo»Durante le nomination Lisa Fusco ha ricordato di aver letto notizie su internet che non le sono piaciute e per questa ha deciso di mandarlo in nomination. Aprova a smorzare la polemica sul nascere:«Lisa sai quello che penso di certe esternazioni, sono certo che quella di Enrico era solo una battuta». La Fusco però non cambia idea e conferma la nomination.Prima di entrare nella casa Silvestrin in una delle sue Instagram Stories ha usato ripetutamente la parola "ricc**one" («Un cane da "ricc**one», frase detta a un amico riferendosi a un cane di piccola taglia) cha ha infastidito molti spettatori, tanto che subito dopo ha provveduto a scusarsi: «Io non sono una persona omofoba. Questa cosa mi fa stare veramente male. Mi fa male pensare che lo possa leggere mio figlio, mio padre e fa male anche a me. Voglio chiedere scusa a chi si è sentito offeso, ho sbagliato a usare quelle parole. Mi dispiace aver offeso delle persone. In questo tipo di mestiere tante persone interverranno, è anche pieno di persone che cercano pubblicità in questo senso».