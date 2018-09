Milano, una copia del David a piazza San Babila per il film d'arte di Sky su Michelangelo

Il David di Michelangelo è approdato a piazza San Babila a Milano. Non si tratta di una cessione da parte della Galleria dell'Accademia di Firenze, dove il capolavoro originale si trova tutt'ora, ma di una fedele riproduzione a grandezza naturale realizzata in vetroresina e polvere di marmo, alta oltre 4 metri e con un peso di oltre 400 chili, ad opera degli Studi d'Arte Cave Michelangelo di Carrara, nel pieno rispetto delle proporzioni dell'originale marmoreo. La statua è stata posta nel cuore di Milano per promuovere il nuovo film d'arte Sky «Michelangelo - Infinito» al cinema dal 27 settembre al 3 ottobre. Seppure sia una copia, questa statua racchiude anche una storia molto speciale: si tratta infatti dell'unico «David» ad essere stato collocato nel luogo per cui Michelangelo l'aveva originariamente scolpito, ovvero uno dei contrafforti dell'abside di Santa Maria del Fiore a Firenze. Avvenne in occasione di Florens 2010, la biennale dei beni culturali e ambientali tenutasi a Firenze nel novembre 2010.

