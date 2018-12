Verissimo, Andrea Mainardi: «Dopo il GfVip devo stare più tempo con mia figlia»

Ultimo aggiornamento: 17:15

Andrea Mainardi ospite nella puntata di oggi di Verissimo dopo il secondo posto al Grande Fratello Vip. «"Voglio lottare per le persone che amo", sono parole di un uomo di 70 anni che da 4 anni non si può muovere dal letto: mio papà», ha detto commosso Mainardi a Silvia Toffanin.«Sono uscito dalla Casa e la mattina dopo sono andata a prenderla a scuola. Lei non se lo aspettava, è uscita con la cartella in spalla, ha sgranato gli occhi. Era sorpresa, sono mancato per due mesi, devo stare più tempo». Racconta Mainardi parlando della figlia.Poi il discorso verte su Anna, il suo grande amore. «Mi aveva chiesto di rispettare la sua privacy, ma poi anche lei ha stravolto se stessa. Da parte sua è cambiato qualcosa. Quando ci siamo incontrati fuori dalla Casa ci siamo guardati negli occhi. Ci sposeremo. È esploso un sentimento così forte, è la cosa più bella».