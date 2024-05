Myrta Merlino lascia Pomeriggio 5, chi al suo posto? Buonamici, Branchetti o Bortone. L'addio prima della fine della stagione

Myrta Merlino lascia Pomeriggio 5. La giornalista, stando a quanto scrive Dagospia, lascerà la conduzione della trasmissione Mediaset già a fine maggio, prima del termine della stagione, previsto per metà giugno. Le restanti puntate di Pomeriggio 5 potrebbero essere condotte dal collega Giuseppe Brindisi, come già accaduto alcune volte nel corso dell'anno. Le assenze di Myrta Merlino, fra l'altro, sembrerebbero non essere state gradite dai vertici Mediaset e dal pubblico stesso.

Ragione per cui dalla prossima stagione si ripartirà con una nuova conduttrice. Chi? Il nome più forte è quello di Cesara Buonamici, già volto di punta del TG5 e reduce da un'ottima performance come opinionista al Grande Fratello. In rampa di lancio c'è anche Simona Branchetti, già conduttrice di Morning News, altro profilo molto gradito dalle alte sfere Mediaset.

C'è poi la suggestione Serena Bortone, in rotta di collisione con la Rai e protagonista recentemente di una bella intervista a Verissimo con Silvia Toffanin. L'unica certezza, al momento, è che l'avventura di Myrta Merlino a Pomeriggio 5 sia finita. E che Mediaset sia alla ricerca di qualcuno che possa riportare la trasmissione ai fasti raggiunti con Barbra D'Urso.