Bridgerton 3, Sam Phillips è la new entry Lord Debling: età, carriera e le voci sulla relazione con la co-protagonista

Su “Bridgerton 3”, prodotto da Shondaland e da ieri disponibile su Netflix con i primi quattro episodi, si staglia l’ombra di un triangolo amoroso pronto a portare scompiglio nella trama con gli amanti Penelope e Colin da una parte e la new entry Lord Debling dall’altra, interpretato da Sam Phillips, che vediamo corteggiare la protagonista di questa stagione sin dalle prime immagini diffuse dal trailer. L’upper London è rimasta già affascinata da questo nuovo personaggio, ma chi è l’attore che lo interpreta?

Vita e carriera di Sam Phillips

Sam Phillips, inglese, è un attore poco avvezzo a stare sotto i riflettori nonostante il lavoro da regista televisivo di suo padre Nic.

Nato il 31 maggio del 1984, ha frequentato la Guildhall School of Music and Drama e ha debuttato nel 1999 con un ruolo minore nello show “Starting Out”. Da qui costruisce una carriera con titoli come “Late Night Shopping”, “Little Miss Jocelyn”, “Barbara”, “My Family” e il film “Micro Men”. Il grande pubblico però lo ricorda nel ruolo, vestito recentemente, del dignitario di corte Stephen Chambers nella serie Netflix “The Crown”. A teatro ha recitato in diverse produzioni tra cui “Inherit The Wind” a fianco di Kevin Spacey. Sulla sua vita privata si sa poco e nulla. Voci parlano di una sua relazione con la collega di set Bessie Carter, che in “Bridgerton” interpreta Prudence Featherington, figlia degli attori Imelda Staunton e Jim Carter. E dal suo account Instagram si sa che ha un figlio avuto da una precedente relazione.

Chi è Lord Debling

Lord Debling è un nobile outsider dagli interessi insoliti. Il fascino è l’arma attraverso la quale conquisterà tutte le giovani donne nel corso di questa terza stagione. Cerca l’amore, ma un amore che sia come lui, controcorrente e pensa di trovarlo in Penelope. È un personaggio originale, non presente nei libri della saga dei Bridgerton scritta da Julia Quinn. Ciò significa che i fan possono aspettarsi parecchie sorprese da lui. Gli ultimi quattro episodi di “Bridgerton 3” saranno disponibili su Netflix a partire dal 13 giugno.