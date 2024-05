Sky: «La diversità ci rende unici e uniche». Il 20 maggio il nuovo evento dedicato ai temi dell'inclusione

A pochi giorni dal grande appuntamento con SKY INCLUSION DAYS, tanti nuovi nomi si aggiungono al programma dell’evento dedicato ai temi dell’inclusione e della diversità, valori che da sempre Sky si impegna a promuovere e diffondere. Una giornata di incontri, testimonianze e performance che si terrà dalle 9.00 di lunedì 20 maggio a Milano al Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci, e che sarà in diretta sul canale 501 di Sky oltre che in streaming su skytg24.it, con collegamenti e aggiornamenti anche su Sky TG24 e Sky Sport24. Un viaggio per raccontare la diversità che rende unici… e uniche, alla scoperta dell’inclusione come forza che genera senso di appartenenza e crea nelle persone i presupposti per ricercare la propria felicità.

Si aggiungono nuovi nomi del mondo della cultura, delle istituzioni, dell’arte, della scienza, dell’intrattenimento e dello sport a completare il ricco programma della giornata, che si chiuderà con l’intervento e la performance di Achille Lauro. Tra i tanti nuovi ospiti il Presidente dell’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti Mario Barbuto, l’attivista e promotrice dei diritti delle persone con disabilità Chiara Bisignani, l’ex pallavolista Federica Lisi Bovolenta, il capitano del Milan 1982-1997 e vicepresidente onorario del Milan Franco Baresi, il rapper Brazzo, il regista e comico Marcello Cesena, la scrittrice Marina Cuollo, il Presidente di Take Group Marco Di Marco, la coach e speaker radiofonica Ivana Di Martino, l’Ing. Claudio Domenicali AD di Ducati Motor Holding SpA, il Presidente della Fondazione Pubblicità Progresso Andrea Farinet, la Vice Presidente Fondazione Gaber e AD Goigest Dalia Gaberscik, il Prof. Alberto Gambino Giurista e Prorettore Vicario dell’Università Europea di Roma, Giorgio Gherarducci e Marco Santin della Gialappa’s Band, l’interprete LIS e Poetry Slammer Eugenia Giancaspro, il comico Nathan Kiboba, il Fondatore di Mygrants Christian Richmond Nzi, il responsabile Gaming & Digital Interactivity del Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Luca Roncella, la Presidente di Parole O_Stili Rosy Russo, la creator di Stardust Jenni Serpi, il Presidente WeGlad e Vice Presidente PLEF Riccardo Taverna, la Presidente di EDGE Lucia Urciuoli, la Presidente di Fondazione Diversity Francesca Vecchioni e il campione d’Europa con l’Inter 2010 e vicepresidente dell’Inter Javier Zanetti.

Già annunciata la presenza dell’autrice Chiara Gamberale e di altre protagoniste dello spettacolo come la scrittrice e sceneggiatrice Barbara Alberti, la poliedrica Chiara Francini, la stand-up comedian Yoko Yamada e l’attrice Vittoria Schisano.