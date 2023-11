Trincia e Sky lanciano il caso Claps: "Sento la famiglia di Elisa come fosse la mia"

Lunedì 6 Novembre 2023, 17:07

Su Sky Tg24 e Sky Crime il 13 e 14 novembre arriva la docu-serie "Dove nessuno guarda - Il caso Elisa Claps" che Pablo Trincia e la sua squadra avevano portato on air come podcast qualche mese fa. "Abbiamo lavorato parallelamente ai due progetti: il podcast dura sei ore e ha necessitato di una scrittura lunga, con il documentario potevamo basarci sulle immagini inedite degli atti processuali: potevamo far vedere in faccia la normalità di uno come Danilo Restivo che - incredibilmente - giudici e opinione pubblica potentina ha lasciato vivere e scappare nonostante la verità sulla morte di Elisa Claps fosse sotto gli occhi di tutti e dov e però nessuno voleva guardare".

La Claps, adolescente di una famiglia che ha combattuto per la verità per 30 anni, scomparve nel duomo di Potenza il 12 settembre 1993, i suoi resti sono stati rinvenuti in una soffitta della chiesa, peraltro non ben occultati, nel marzo 2010. E solo allora e dopo che Restivo aveva ucciso un'altra donna in Inghilterra, si è arrivati alla condanna anche per il delitto italiano.