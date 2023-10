Festival dell’opera buffa napoletana: arriva la terza edizione al Teatro Novo e in Sala Assoli

Organizzato e prodotto da Giano Bifronte con il contributo del Ministero della Cultura, il Festival dell’Opera Buffa napoletana giunge alla sua terza edizione con il titolo “La cometa danzante” e viene ospitato, da venerdì 3 novembre a domenica 5 novembre, dal Teatro Nuovo e da Sala Assoli.

Per il terzo anno consecutivo, l’iniziativa vede la collaborazione di Casa del Contemporaneo e Teatro Pubblico Campano che aprono le porte di Sala Assoli e del Teatro Nuovo nell’edificio che ha visto nascere l'Opera Buffa Napoletana.

In occasione del Festival, i teatri si riuniscono formando un unico corpo teatrale, riportando l’antico edificio del Teatro Nuovo sopra Toledo alle atmosfere dei suoi inizi, quando fu il luogo del debutto e del successo di innumerevoli capolavori dei grandi compositori della Scuola Napoletana

Operine, Melologhi e Concerti si avvicenderanno nelle due sale dei Quartieri Spagnoli.

Il festival dell’Opera Buffa inizia venerdì 3 novembre, alle 20.00 (replica sabato 4 novembre, alle 20.30), con “La serva padrona” di Giovan Battista Pergolesi in versione elettronica.

Sempre venerdì 3 novembre, alle 21.15 (replica il 5 novembre alle 21.15) al Teatro Nuovo, andrà in scena la prima moderna assoluta di “Li furbi”, commedia in musica di Giacomo Tritto

Rappresentata nel 1756 per le Dame monache del Convento di Santa Chiara, che nutrivano un’insana passione per il palcoscenico e da allora mai più rappresentata.

Sabato 4 novembre, alle 19.00, e domenica 5 novembre, alle 20.00, al Teatro Nuovo, Tony Laudadio porta in scena “Carasale. La cometa danzante”.

Domenica 5 novembre, alle 12.00, al Teatro Nuovo il pubblico potrà assistere al concerto mattutino “Strumenti in scena! La musica strumentale degli operisti napoletani del ’700” dell’ensemble di strumenti antichi del Conservatorio San Pietro a Majella.

Solista al flauto dolce e traverso sarà Tommaso Rossi, violini Eleonora Amato e Antonietta De Chiara, violoncello Giulia Massa, contrabbasso Cristiano Pennone, clavicembalo Marco Palumbo.

Come per la scorsa edizione, il Festival sarà anche l’occasione per scoprire la storia e i luoghi dell’Opera Buffa con le visite guidate “Sulle tracce dell’Opera Buffa Napoletana”.

Sabato 4 e domenica 5 novembre, alle 11.00, in programma “La città buffa oltre la quarta parete”, a cura de L’Arsenale di Napoli

Domenica 5 novembre, alle 15.00, in programma “Dalla Certosa di San Martino ai Quartieri Spagnoli”, a cura della guida turistica autorizzata Erika Chiappinelli