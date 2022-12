Pisa, Sergio Cammariere in Trio: il concerto alla città del Teatro Cascina

Appuntamento imperdibile con il concerto di Sergio Cammariere in Trio venerdì 9 dicembre alle 21 alla Città del Teatro di Cascina (Pisa), per l’ultima data del tour 2022 che si concluderà in Toscana. Sul palco Sergio Cammariere piano e voce, Amedeo Ariano batteria, Luca Bulgarelli contrabbasso.

Un concerto - spettacolo

Lo spettacolo rispecchia l’animo e l’approccio musicale unico dell’artista, una perfetta combinazione tra intensi momenti di poesia, intrisi di suadenti atmosfere jazz e coinvolgenti ritmi latini che accenderanno il live cascinese con calde atmosfere bossanova. Nella scaletta ci saranno nuove creazioni frutto di una ricerca musicale in continua evoluzione e quelle dell’ultimo lavoro discografico dal titolo “La Fine di tutti i guai”. Cammariere recupererà dal baule dei ricordi anche i suoi successi più acclamati, dipingendoli di nuove sfumature: “Tempo perduto”, “Via da questo mare”, “Tutto quello che un uomo”, il brano della prima partecipazione a Sanremo (nel 2003, ottiene il terzo posto in gara, il Premio della Critica e quello come “Migliore Composizione Musicale”), in un perfetto equilibrio armonico che ne sottolinea l’intensità emotiva. Le suggestioni del pianoforte svelano la melodia de “Dalla pace del mare lontano” aprendo la strada ad un ritmo incalzante contaminato di venature latine. E ancora “L’amore non si spiega”, con il suo testo impegnato e sentimentale in cui la musica sconfina nella poesia, mentre chiude il capitolo dei ricordi la vivace e autoironica “Cantautore piccolino”. Immancabili poi i tributi e gli omaggi ai memorabili cantautori che lo hanno ispirato durante la sua carriera.

Info e biglietti

Biglietti: intero: 28€ settore A - 25€ settore B; Ridotto per convenzionati di Binario Vivo, soci coop e studenti: 25€ settore A - 22€ settore B Prevendite: https://www.ticketone.it/event/sergio-cammariere-trio-la-citta-del-teatro-16052114/ Info: 392.3233535; teatronuovo.binariovivo@gmail.com Programma completo: www.teatronuovopisabinariovivo.it