A Santa Rufina mercatini, spettacoli teatrali e la casa di Babbo Natale

RIETI - Santa Rufina, nel comune di Cittaducale, entra nel clima delle feste natalizie, grazie all’associazione Rulli e Cantine che oggi dà il via ai preparativi, con una ricca proposta di iniziative.

«Come avvenuto negli anni precedenti – spiega il presidente Sandro Angeletti – Accenderemo l’albero di Natale, davanti la chiesa di Santa Maria del Popolo e la stella cometa, che illuminerà il paese».

Il clou degli eventi è previsto però sabato 17 dicembre dalle 10.

«Per la prima volta nel nostro paese proporremo i mercatini di Natale. Tutti coloro che desiderano partecipare, esporre e vendere i propri prodotti enogastronomici ed artigianali possono contattarci al numero di telefono 349-6667130».

Sabato 17 dicembre l’associazione offrirà lo spettacolo del teatrino dei burattini che mette in scena la favola di Pinocchio, con la Compagnia Teatro Italiano. L’appuntamento è alle 16 al palazzo del Sacramento, in via dritta.

Dalle 16 l’atmosfera sarà allietata da cornamuse, zampogne e percussioni della Compagnia di San Giovanni, con musica e canti natalizi in giro per il paese.

Alle 17 nel centro storico di Santa Rufina torna, a grande richiesta, anche la Casa di Babbo Natale, pronta ad accogliere tutti i bambini e le loro letterine.

L’invito, da parte dell’associazione, è rivolto a tutta la popolazione. «Esponete i presepi per le vie, nei vicoli e in qualunque spazio a vostra disposizione. Aspettiamo i vostri presepi per l’esposizione che prenderà il via l’8 dicembre e terminerà il 6 gennaio».