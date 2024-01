I Sansoni tornano a teatro con "Sogno a tempo determinato": tutte le date del tour in giro per l'Italia

Fratelli nella vita e nel lavoro. I Sansoni, nome d’arte di Fabrizio e Federico Sansone, tornano in teatro, dopo il grande successo, con il nuovo spettacolo: "Sogno a tempo determinato".

I Sansoni con il loro spettacolo proseguono il tour per l’Italia: Roma (Sala Umberto, 25 gennaio), Ceglie Messapica (BR) (Teatro Comunale, 27 gennaio), Rende (CS) (Teatro Garden, 2 febbraio), Reggio Calabria (Teatro Cilea, 3 febbraio), Napoli (Teatro Acacia, 13 febbraio), Trapani (Teatro Ariston, 22 febbraio), Catania (Metropolitan, 23 febbraio) , Palermo (Teatro Golden, 24 febbraio).

Fabrizio e Federico Sansone, in arte I Sansoni, sono due fratelli, attori e creator siciliani. Autori di loro stessi, sono fortemente devoti alla comicità a sfondo satirico, ma non disdegnano la risata d’istinto. Nel loro nuovo spettacolo I Sansoni – interpretando tutti gli stereotipi dei giovani sull’amore, sul lavoro, sulla società, sulla politica – s’interrogheranno sul futuro, cercando una risposta concreta alla domanda: ma i ragazzi di oggi possono uscire da questo “sogno a tempo determinato”?

Campioni del web con più di 400 milioni di visualizzazioni, I Sansoni hanno debuttato a teatro nel 2018 con il loro primo spettacolo “Fratelli, ma non troppo!” che ha riscontrato un grande successo di critica e pubblico e che nel 2021 debutta a livello nazionale nei teatri italiani.

A fianco delle esperienze teatrali, sono numerose anche le apparizioni televisive: dalla conduzione di alcune puntate di “Paperissima Sprint” su Canale 5 con Maddalena Corvaglia alla striscia settimanale in streaming di “Ciao Darwin”, fino al 2021 in cui sono alla conduzione della rubrica quotidiana di attualità in chiave ironica nel programma “Ogni Mattina” con Adriana Volpe su Tv8, e alla stagione 2022/2023 in cui fanno parte del cast del tg satirico “Striscia la Notizia” su Canale 5 nel ruolo di inviati.